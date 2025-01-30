Авиакатастрофа в центре Вашингтона. Фоторепортаж
Самолет Bombardier American Airlines столкнулся с военным вертолетом около 5:00 мск недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным CNN, речь идет о вертолете Сухопутных войск США. На борту пассажирского лайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — трое военных.
«Сначала был просто шум. Поэтому я повернулся — и увидел искры. А затем что-то падающее. Было довольно темно, и я не мог понять, что это было», — рассказал CNN свидетель катастрофы.
Столкновение произошло над рекой Потомак. В настоящее время в поисково-спасательной операции участвуют около 300 спасателей. Вода темная и мутная, в ней есть куски льда — это сложные условия для погружения, отмечает начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон А. Доннелли-старший. Кроме того, ожидается, что температура воздуха упадет ниже нуля.
К месту поисков пришли сотни людей. По их словам, в воздухе «ужасно пахнет топливом».
Данных о выживших при столкновении пассажирского самолета и вертолета пока нет.
Президенту США Дональду Трампу доложили о катастрофе. «Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это была безоблачная ночь, огни самолета горели, почему вертолет не поднялся или не опустился? Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета, что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет? Эту ситуацию можно было избежать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Пентагон начал расследование авиакатастрофы.
Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту разбившегося в США самолета, сообщили ТАСС и «Спортс».
Аэропорт имени Рональда Рейгана будет закрыт до 11:00 по местному времени (19:00 мск). Десятки самолетов перенаправили в Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса.
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