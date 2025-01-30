Авиакатастрофа в центре Вашингтона. Фоторепортаж

Президенту США Дональду Трампу доложили о катастрофе. «Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это была безоблачная ночь, огни самолета горели, почему вертолет не поднялся или не опустился? Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета, что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет? Эту ситуацию можно было избежать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.