 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 

В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Обломки находятся на глубине до 2,5 м, поисковую операцию планируется завершить за несколько дней. Работы усложняет холодная погода
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Команда водолазов нашла, предположительно, бортовой самописец с пассажирского самолета, столкнувшегося в военным вертолетом, сообщает CBS.

Неизвестно, идет речь о речевом самописце переговоров пилотов либо о хранящем информацию о характеристиках самолета.

Корпус самолета развалился на несколько частей, которые находятся на глубине 1,5–2,5 м.

На лайнере были 64 человека, в военном вертолете — трое военных. Из реки достают тела погибших, выживших не найдено.

В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США
Общество
Фото:Elizabeth Frantz / Reuters

Крушение произошло, когда самолет авиакомпании PSA Airlines (принадлежит American Airlines) заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана, столкновение произошло над рекой. Вертолет Black Hawk выполнял учебный полет, от относится к бригаде, которая перевозит командование Пентагона. В момент аварии VIP-персон в вертолете не было.

Поисково-спасательные работы проводятся в сложных условиях из-за низкой температуры воздуха и воды. Операция займет несколько дней.

Авиакатастрофа в центре Вашингтона. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После завершения расследования в маршруты, по которым разрешено летать вертолетам, внесут изменения, заявил министр транспорта Шон Даффи. Как пишет WP, вертолеты могут летать вдоль реки на низкой высоте.

Диспетчеры пытались увести вертолет от столкновения с самолетом, приказывая ему пропустить лайнер, следует из записи переговоров.

В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета
Video

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
черные ящики Вашингтон США
Материалы по теме
Фигурист заявил, что сына Шишковой и Наумова не было в упавшем самолете
Спорт
Очевидец рассказал об искрах, летевших от самолета при столкновении в США
Общество
Диспетчер сообщил об огненном шаре во время крушения самолета в США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
ЦБ зафиксировал рекордный рост средств населения в банках в 2024 годуИнвестиции, 13:27
Глава American Airlines заявил об участии в расследовании авиакатастрофыОбщество, 13:25
Цена нефти Brent впервые за почти месяц упала ниже $75 за баррельИнвестиции, 13:17
В ISU заявили, что потрясены крушением самолета с фигуристами в СШАСпорт, 13:11
Суд оштрафовал кинувшего ребенка в снег блогера за пропаганду наркотиковОбщество, 13:10
6 типов невыносимых сотрудников: как ужиться и сделать их продуктивнымиPro, 13:09
Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собакиСпорт, 13:07
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В Кремле выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в СШАОбщество, 13:04
Мединский призвал отказаться от оценок Сталина по формуле «дьявол-ангел»Политика, 13:03
Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворецОбщество, 13:01
Курс на локализацию: как сейчас производят косметику в РоссииТренды, 12:59
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
«Уникальные роботы» запланировали pre-IPO в 2025 годуИнвестиции, 12:54
В Кремле рассказали о подготовке послания Путина Федеральному собраниюПолитика, 12:52