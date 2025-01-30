В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета
Команда водолазов нашла, предположительно, бортовой самописец с пассажирского самолета, столкнувшегося в военным вертолетом, сообщает CBS.
Неизвестно, идет речь о речевом самописце переговоров пилотов либо о хранящем информацию о характеристиках самолета.
Корпус самолета развалился на несколько частей, которые находятся на глубине 1,5–2,5 м.
На лайнере были 64 человека, в военном вертолете — трое военных. Из реки достают тела погибших, выживших не найдено.
Крушение произошло, когда самолет авиакомпании PSA Airlines (принадлежит American Airlines) заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана, столкновение произошло над рекой. Вертолет Black Hawk выполнял учебный полет, от относится к бригаде, которая перевозит командование Пентагона. В момент аварии VIP-персон в вертолете не было.
Поисково-спасательные работы проводятся в сложных условиях из-за низкой температуры воздуха и воды. Операция займет несколько дней.
После завершения расследования в маршруты, по которым разрешено летать вертолетам, внесут изменения, заявил министр транспорта Шон Даффи. Как пишет WP, вертолеты могут летать вдоль реки на низкой высоте.
Диспетчеры пытались увести вертолет от столкновения с самолетом, приказывая ему пропустить лайнер, следует из записи переговоров.
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