В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета

Обломки находятся на глубине до 2,5 м, поисковую операцию планируется завершить за несколько дней. Работы усложняет холодная погода

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Команда водолазов нашла, предположительно, бортовой самописец с пассажирского самолета, столкнувшегося в военным вертолетом, сообщает CBS.

Неизвестно, идет речь о речевом самописце переговоров пилотов либо о хранящем информацию о характеристиках самолета.

Корпус самолета развалился на несколько частей, которые находятся на глубине 1,5–2,5 м.

На лайнере были 64 человека, в военном вертолете — трое военных. Из реки достают тела погибших, выживших не найдено.

Крушение произошло, когда самолет авиакомпании PSA Airlines (принадлежит American Airlines) заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана, столкновение произошло над рекой. Вертолет Black Hawk выполнял учебный полет, от относится к бригаде, которая перевозит командование Пентагона. В момент аварии VIP-персон в вертолете не было.

Поисково-спасательные работы проводятся в сложных условиях из-за низкой температуры воздуха и воды. Операция займет несколько дней.

После завершения расследования в маршруты, по которым разрешено летать вертолетам, внесут изменения, заявил министр транспорта Шон Даффи. Как пишет WP, вертолеты могут летать вдоль реки на низкой высоте.

Диспетчеры пытались увести вертолет от столкновения с самолетом, приказывая ему пропустить лайнер, следует из записи переговоров.

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