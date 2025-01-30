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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Столкнувшийся с вертолетом самолет American Airlines развалился надвое

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, при крушении развалился надвое. Об этом сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на два источника в службах быстрого реагирования.

По их информации, при столкновении с вертолетом самолет приземлился на глубине около 7 футов (2,1 м) и раскололся надвое. По данным источников телеканала, вертолет Army Black Hawk, с которым он столкнулся, перевернулся в реке. Спасатели не могут войти в вертолет из-за его неустойчивого положения, сказал один из источников.

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Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся в воздухе с вертолетом Blackhawk при заходе на взлетно-посадочную полосу 33 в Национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 мск). Обломки самолета рухнули в реку Потомак. Пока обнаружены тела 18 погибших. Никто из них не выжил, подтвердили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России. В вертолете, который выполнял тренировочный рейс, было трое военных.

По данным СМИ, на борту самолета было множество российских и американских спортсменов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия авиадиспетчеров, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет долгое время летел по ровной траектории. Американский президент полагает, что катастрофы можно было избежать.

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Теги
авиакатастрофа самолет вертолеты США Вашингтон
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