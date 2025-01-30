ТАСС и RT назвали американских фигуристов, летевших на упавшем самолете

ТАСС и RT назвали фигуристов, летевших на упавшем в США самолете

Самолет потерпел крушение в небе над Вашингтоном, источники ранее сообщали о трех российских тренерах на борту. Официально имена пассажиров не публиковались

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В самолете, который потерпел крушение возле аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, находились американские фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли и Элидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Те же имена, кроме Чжоу, называет RT cо ссылкой на источник.

Ранее также сообщалось, что среди пассажиров были российские тренеры Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Спенсер Лейн перед вылетом опубликовал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с видом на крыло самолета через иллюминатор с подписью ICT — DCA (коды аэропортов в Уичито (Канзас) и Вашингтоне).

Фото: spenerskates26 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито, столкнулся в ночь на 30 января с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, после чего упал в реку Потомак. На борту заходившего на посадку лайнера находились 64 человека.

Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skaing) сообщила, что этим рейсом летели несколько фигуристов, тренеров и членов их семей после тренировочного лагеря.