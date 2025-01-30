 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 

ТАСС и RT назвали американских фигуристов, летевших на упавшем самолете

ТАСС и RT назвали фигуристов, летевших на упавшем в США самолете
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Самолет потерпел крушение в небе над Вашингтоном, источники ранее сообщали о трех российских тренерах на борту. Официально имена пассажиров не публиковались
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В самолете, который потерпел крушение возле аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, находились американские фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли и Элидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Те же имена, кроме Чжоу, называет RT cо ссылкой на источник.

Ранее также сообщалось, что среди пассажиров были российские тренеры Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Спенсер Лейн перед вылетом опубликовал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с видом на крыло самолета через иллюминатор с подписью ICT — DCA (коды аэропортов в Уичито (Канзас) и Вашингтоне).

Фото: spenerskates26 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: spenerskates26 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Крушение самолета с российскими фигуристами в США. Главное
Общество

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито, столкнулся в ночь на 30 января с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, после чего упал в реку Потомак. На борту заходившего на посадку лайнера находились 64 человека.

Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skaing) сообщила, что этим рейсом летели несколько фигуристов, тренеров и членов их семей после тренировочного лагеря.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
Материалы по теме
Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собаки
Спорт
В ISU заявили, что потрясены крушением самолета с фигуристами в США
Спорт
Фигурист заявил, что сына Шишковой и Наумова не было в упавшем самолете
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала ПоповаОбщество, 15:00
LVMH отчитался о падении операционной прибыли в сегменте алкоголя на 36%Вино, 15:00
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
Задержанным в Тунисе россиянам дали адвоката и переводчикаОбщество, 14:53
Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:46
Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолетаСпорт, 14:37
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Тарасова отреагировала на сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:36
ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцевПолитика, 14:34
Посольство назвало причину задержания 11 россиян в ТунисеПолитика, 14:28
Эксперт предположил, что экипаж Black Hawk не выполнил команду диспетчераОбщество, 14:23
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управленияPro, 14:20
Минфин назвал замороженным вопрос об онлайн-продаже винаВино, 14:20