ТАСС и RT назвали американских фигуристов, летевших на упавшем самолете
В самолете, который потерпел крушение возле аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, находились американские фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли и Элидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Те же имена, кроме Чжоу, называет RT cо ссылкой на источник.
Ранее также сообщалось, что среди пассажиров были российские тренеры Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Спенсер Лейн перед вылетом опубликовал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с видом на крыло самолета через иллюминатор с подписью ICT — DCA (коды аэропортов в Уичито (Канзас) и Вашингтоне).
Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито, столкнулся в ночь на 30 января с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, после чего упал в реку Потомак. На борту заходившего на посадку лайнера находились 64 человека.
Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skaing) сообщила, что этим рейсом летели несколько фигуристов, тренеров и членов их семей после тренировочного лагеря.
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