В Кремле выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким российских и американских граждан, погибших в результате столкновения пассажирского самолета American Airlines c вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли [своих родных], и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин лично выразить соболезнования президенту США Дональду Трампу, Песков ответил отрицательно. По его словам, пока нет никаких планов по контактам на высшем уровне.

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с рейсовым вертолетом произошло в ночь на 30 января. На борту лайнера находилась группа фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США. Турнир проходил в городе Уичито, штат Канзас, с 20 по 26 января. Всего на борту были 64 человека, а в вертолете — трое военных. «Черные ящики» были найдены в реке Потомак, куда самолет упал и разломился на две части. К настоящему времени найдены тела не менее 18 человек.