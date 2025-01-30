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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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В спортклубе заявили о 14 фигуристах на борту разбившегося в США самолета

Директор спортклуба Зегиб: фигуристы Наумов и Шишкова погибли в авиакатастрофе
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Директор Skating Club of Boston сообщил, что в самолете были два их фигуриста с матерями, а также тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Всего, по его словам, этим рейсом летели 14 фигуристов
Вадим Наумов и Евгения Шишкова
Вадим Наумов и Евгения Шишкова (Фото: Imago / imago-images.de / Global Look Press)

В авиакатастрофе над Вашингтоном могли погибнуть в общей сложности 14 фигуристов, шестеро пассажиров самолета были связаны со спортивным клубом Skating Club of Boston. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на директора клуба Дага Зегиба.

По его словам, среди погибших — тренеры клуба, российские чемпионы мира Вадим Наумов и Евгения Шишкова. На борту также были двое подопечных Skating Club of Boston — 16-летние Спенсер Лейн и Джинна Хан, — а также их матери.

«Шесть — это ужасное число для нас. Но нам повезло, и мы благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь долгосрочные последствия для нашего сообщества фигурного катания», — сказал Зегиб.

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Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Уичито (штат Канзас) в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне, при заходе на посадку вечером 29 января по местному времени столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Глава пожарной службы и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли заявил, что после многочасовых поисков надежды найти выживших нет.

Всего на борту самолета было 64 человека, в том числе фигуристы, тренеры и члены их семей, возвращавшиеся из тренировочного лагеря в Уичито, который был организован после окончания чемпионата США.

Официально списки пассажиров не публиковались. Источник ТАСС сообщал ранее, что на борту также была бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

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Анна Сатдинова
фигурное катание
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