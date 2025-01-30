Фигурист Спиридонов: сына Шишковой и Наумова не было в упавшем самолете

Фигурист заявил, что сына Шишковой и Наумова не было в упавшем самолете

Член сборной США Антон Спиридонов рассказал, что сын российских чемпионов мира Максим Наумов улетел из Уичито еще в понедельник. По его словам, они вместе были в тот день в аэропорту

Максим Наумов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Американский фигурист Максим Наумов, сын чемпионов мира Евгении Шишковой и Вадима Наумова, улетел из Уичито (штат Канзас) еще в понедельник, 27 января, сообщил «РИА Новости» другой член сборной США Антон Спиридонов.

«Максима Наумова не было на борту. <...> Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — сказал Спиридонов.

Ранее источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что Шишкова и Наумов-старший летели рейсом American Airlines из Уичито. Самолет потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом недалеко от Вашингтона и упал в реку Потомак.

На борту было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, список пассажиров еще не опубликован. Федерация фигурного катания США (US Skating) сообщила «РИА Новости», что этим рейсом летели спортсмены, тренеры и члены их семей после тренировочного лагеря.

Фигурист Джон Маравилла заявлял, что в самолете было «около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров».

Максиму Наумову 23 года, он выступает в одиночном катании. На прошедшем в Уичито чемпионате США он занял четвертое место.