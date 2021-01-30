Общество , 30 янв, 13:11
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В Москве из-за митингов закроют «Детский мир» и сменят маршруты автобусов
Центральный детский магазин на Лубянке, Москва
31 января в центре Москвы будут закрыты «часть магазинов и кафе», в том числе магазин «Детский мир» на Лубянке, торговый центр «Наутилус» и рестораны, расположенные рядом с Лубянской площадью, сказал «Эху Москвы» глава департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк.
Вместе с этим департамент транспорта мэрии сообщил, что в воскресенье «с начала движения и до особых распоряжений полиции» будут изменены маршруты общественного транспорта. Изменения затронут 24 маршрута, их список опубликован в Telegram-канале департамента.
В воскресенье запланирована акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, она не согласована столичными властями.
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