Власти Москвы отказали либертарианцам в проведении митинга на Сахарова

Представитель партии Михаил Светов заявил, что мэрия отказала в проведении митинга в связи с мерами по борьбе с COVID-19. Либертарианцы планировали 100-тысячную акцию в поддержку Навального

Проспект Сахарова в Москве (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Московская мэрия отказала Либертарианской партии в проведении митинга в поддержку Алексея Навального на проспекте Сахарова 31 января. Об этом РБК сообщил представитель партии Михаил Светов.

«Мы подавали на субботу и только что получили ответ, что в связи с ковидом нам дают отказ», — рассказал Светов. По его словам, темой митинга было заявлено «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Алексея Навального и против политических репрессий».

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Митинги и другие массовые акции в российской столице фактически запрещены с марта, после введения первого карантина в связи с коронавирусной инфекцией. После отмены части ограничений в МВД напомнили, что запрет на проведение любых публичных мероприятий в городе сохраняется.