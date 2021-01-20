Власти Москвы отказали либертарианцам в проведении митинга на Сахарова
Московская мэрия отказала Либертарианской партии в проведении митинга в поддержку Алексея Навального на проспекте Сахарова 31 января. Об этом РБК сообщил представитель партии Михаил Светов.
«Мы подавали на субботу и только что получили ответ, что в связи с ковидом нам дают отказ», — рассказал Светов. По его словам, темой митинга было заявлено «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Алексея Навального и против политических репрессий».
РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Митинги и другие массовые акции в российской столице фактически запрещены с марта, после введения первого карантина в связи с коронавирусной инфекцией. После отмены части ограничений в МВД напомнили, что запрет на проведение любых публичных мероприятий в городе сохраняется.