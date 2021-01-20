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Отравление Навального ,  
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Власти Москвы отказали либертарианцам в проведении митинга на Сахарова

Представитель партии Михаил Светов заявил, что мэрия отказала в проведении митинга в связи с мерами по борьбе с COVID-19. Либертарианцы планировали 100-тысячную акцию в поддержку Навального
Проспект Сахарова в Москве
Проспект Сахарова в Москве (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Московская мэрия отказала Либертарианской партии в проведении митинга в поддержку Алексея Навального на проспекте Сахарова 31 января. Об этом РБК сообщил представитель партии Михаил Светов.

«Мы подавали на субботу и только что получили ответ, что в связи с ковидом нам дают отказ», — рассказал Светов. По его словам, темой митинга было заявлено «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Алексея Навального и против политических репрессий».

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Митинги и другие массовые акции в российской столице фактически запрещены с марта, после введения первого карантина в связи с коронавирусной инфекцией. После отмены части ограничений в МВД напомнили, что запрет на проведение любых публичных мероприятий в городе сохраняется.

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Алексей Навальный (в центре)

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, 17 января. Его самолет должен был сесть в аэропорту Внуково, но по техническим причинам посадку перенесли в Шереметьево. Сразу после посадки оппозиционера задержали сотрудники ФСИН и полиции.

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Во ФСИН заявили, что задержание производилось в связи с объявлением политика в розыск за «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

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18 января во втором отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из Шереметьево, прошел суд, который арестовал оппозиционера на 30 суток. При этом рассмотрение ходатайства ФСИН об отмене условного наказания по делу «Ив Роше» перенесли на 2 февраля.

Вечером в понедельник после ареста Навального в Санкт-Петербурге начались пикеты в его поддержку, более 30 человек задержали.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
митинг Москва Алексей Навальный Либертарианская партия
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