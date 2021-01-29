В центре Москвы закроют вестибюли 7 станций метро из-за акции 31 января

С 8 утра 31 января будут закрыты на вход и выход семь станций метро, также в столице перекроют несколько центральных улиц. В этот день сторонники Навального анонсировали акции протеста, с властями они не согласованы

Фото: МВД РФ

В Москве 31 января закроют на вход и выход семь центральных станций метро, сообщило столичное управление МВД.

С 8:00 будут закрыты вестибюли станций «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Кроме того, в этот день будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка, следует из схемы МВД.

Ограничения будет действовать до особого распоряжения полиции, говорится в сообщении.