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В центре Москвы закроют вестибюли 7 станций метро из-за акции 31 января

С 8 утра 31 января будут закрыты на вход и выход семь станций метро, также в столице перекроют несколько центральных улиц. В этот день сторонники Навального анонсировали акции протеста, с властями они не согласованы
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Москве 31 января закроют на вход и выход семь центральных станций метро, сообщило столичное управление МВД.

С 8:00 будут закрыты вестибюли станций «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Кроме того, в этот день будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка, следует из схемы МВД.

Ограничения будет действовать до особого распоряжения полиции, говорится в сообщении.

Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января
Политика
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального

Протестные акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального анонсировали сторонники арестованного политика. После их сообщений Генпрокуратура предупредила, что действия участников несанкционированных митингов могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Об уголовной ответственности граждан, планирующих участие в акциях, также предупредило МВД.

Прошлая акция в поддержку Навального прошла в Москве, а также в десятках других российских городов 23 января. Митинги не были согласованы с властями. На них, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, в том числе свыше 1,5 тыс. — в Москве. Власти официальной информации о числе задержанных пока не предоставили.

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По оценке МВД, 23 января на акции протеста в Москве вышли около 4 тыс. человек. AP и Reuters оценили численность протестующих от 15 тыс. до 40 тыс. человек.

В отношении участников митингов 23 января были заведены уголовные дела. Часть из них возбуждены против организаторов акций за вовлечение в них несовершеннолетних, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, призывы к массовым беспорядкам и преднамеренную блокировку дорожного движения. Вторая группа дел заведена против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста метро Алексей Навальный
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