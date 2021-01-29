В центре Москвы закроют вестибюли 7 станций метро из-за акции 31 января
В Москве 31 января закроют на вход и выход семь центральных станций метро, сообщило столичное управление МВД.
С 8:00 будут закрыты вестибюли станций «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».
Кроме того, в этот день будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка, следует из схемы МВД.
Ограничения будет действовать до особого распоряжения полиции, говорится в сообщении.