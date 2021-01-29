В центре Москвы 31 января закроют кафе и ограничат продажу алкоголя

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В воскресенье, 31 января, в центре Москвы закроют часть кафе и магазинов, а также ограничат продажу алкоголя в стеклянных бутылках, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», — сказал Немерюк.

Также 31 января в центре города будет перекрыта часть центральных улиц, в том числе Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка, сообщило столичное управление МВД. С 8:00 закроют вестибюли станций «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

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