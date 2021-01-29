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Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января

МВД и Генпрокуратура предупредили об уголовной ответственности за участие 31 января в несанкционированных акциях в поддержку Навального. Речь идет в том числе о статье о массовых беспорядках с наказанием до 15 лет лишения свободы
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Действия участников несанкционированных акций 31 января могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках, предупредила Генпрокуратура. Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали в этот день протестные акции в поддержку арестованного политика.

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — заявили в Генпрокуратуре. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов. Прокуратура Москвы вынесла предостережения руководству соцсетей, в которых начали распространять подобные призывы, говорится в сообщении.

Вслед за Генпрокуратурой об уголовной ответственности граждан, планирующих участие в несанкционированных акциях, предупредило МВД.

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вернулся из Германии. Там он лечился и проходил реабилитацию.

18 января Навального арестовали на 30 суток, суд проходил во втором отделе полиции УМВД города Химки. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства запланировано на 2 февраля.

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После ареста Навального 23 января в десятках российских городов прошли несогласованные с властями акции протестов. Наиболее крупная состоялась в Москве. По данным МВД, в ней участвовали около 4 тыс. человек. Reuters и AP оценили численность протестующих от 15 тыс. до 40 тыс. человек.

Полиция Москвы предостерегла от участия в новых акциях за Навального
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Во время митингов 23 января были задержаны более 4 тыс. человек, сообщило «ОВД-Инфо». Власти пока не предоставили официальных данных о числе задержанных.

В отношении ряда участников митингов 23 января были заведены уголовные дела. Часть из них возбуждены против организаторов несанкционированных акций в поддержку Навального за вовлечение в них несовершеннолетних, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, призывы к массовым беспорядкам и умышленную блокировку дорог. Вторая группа дел заведена против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Сторонники Навального также анонсировали проведение акций 31 января. После сообщений об этом московская полиция и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных митингах, предупредив об уголовной ответственности.

Провести акцию в поддержку Навального собиралась также Либертарианская партия. Она направила в московскую мэрию заявку о проведении митинга на проспекте Сахарова 31 января, но получила отказ. Власти Москвы объяснили его мерами по противодействию распространению коронавируса. В связи с пандемией COVID-19 в городе по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста Генпрокуратура Алексей Навальный
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