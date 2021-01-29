Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января

МВД и Генпрокуратура предупредили об уголовной ответственности за участие 31 января в несанкционированных акциях в поддержку Навального. Речь идет в том числе о статье о массовых беспорядках с наказанием до 15 лет лишения свободы

Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Действия участников несанкционированных акций 31 января могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках, предупредила Генпрокуратура. Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали в этот день протестные акции в поддержку арестованного политика.

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — заявили в Генпрокуратуре. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов. Прокуратура Москвы вынесла предостережения руководству соцсетей, в которых начали распространять подобные призывы, говорится в сообщении.

Вслед за Генпрокуратурой об уголовной ответственности граждан, планирующих участие в несанкционированных акциях, предупредило МВД.