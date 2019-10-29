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Что случилось за день. Главные новости РБК
Сбербанк подтвердил планы покупки доли в Mail.ru Group, проект нового вида накопительной пенсии, два инвестфорума в один день на востоке Украины, суд постановил взыскать с Грудинина более 1 млрд руб. — главные новости в обзоре РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сбербанк подтвердил планы купить долю в Mail.ru Group

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (акционер Mail.ru Group) у Газпромбанка. Обязывающее соглашение планируют заключить до конца 2019 года — после получения необходимых разрешений от регуляторов и органов корпоративного управления.

  • В Сбербанке заявили, что разделяют и поддерживают стратегию Mail.ru Group. «Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов», — говорится в заявлении банка.
  • Накануне о готовящейся сделке сообщили источники Bloomberg. Газпромбанку принадлежит 35% «МФ Технологий», которая в свою очередь владеет 20,4% голосующих акций Mail.ru Group.
  • В августе 2019 года Сбербанк приобрел 46,5% другого ИT-гиганта — Rambler Group, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др.

Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

Документ о новой системе добровольных пенсионных накоплений разместили для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Изначально предполагалось принудительное подключение россиян к системе, но от этой версии законопроекта отказались.

  • Концепция называется «Гарантированный пенсионный план» (ГПП). Согласно документу, работники смогут подключаться к системе самостоятельно либо через работодателя.
  • Участники системы смогут сами устанавливать и изменять размер своих взносов (в процентах от зарплаты или в абсолютном выражении), а также приостанавливать выплаты добровольных пенсионных взносов на срок до пяти лет.
  • Выплаты по ГПП будут назначаться либо при достижении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала уплаты пенсионных взносов в рамках системы.

На востоке Украины провели два инвестфорума в один день

В понедельник в Донецке под музыку из «Игры престолов» стартовал инвестиционный форум, куда приехали делегаты из 17 стран. Организаторы позиционируют его как международный. В тот же день в 100 км от Донецка на инвестфоруме в Мариуполе выступал президент Украины Владимир Зеленский.

  • Опрошенные РБК потенциальные инвесторы на форуме в ДНР стремились сохранить конфиденциальность из-за рисков санкций, а соглашения, которые подписывались на форуме в Донецке, в основном относились к сотрудничеству между различными структурами ДНР и ЛНР.
  • На форуме в Мариуполе Зеленский говорил, что Киеву нужно выйти из «неприятной парадигмы просителей помощи», отметив, что инвесторам нужно «не проспать Украину».

Суд решил взыскать с Грудинина более 1 млрд руб. по иску акционеров Совхоза им. Ленина

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза им. Ленина к директору предприятия Павлу Грудинину. Суд взыскал в пользу истцов более 1 млрд руб.

  • Акционеры требовали от Грудинина 2,1 млрд руб. в виде компенсации убытков (1,095 млрд руб.) и упущенной выгоды (998,3 млн руб.).
  • Полное решение суда еще не опубликовано. Защита Грудинина предполагает, что суд взыскал именно средства, которые в иске указаны в качестве упущенной выгоды. Решение суда адвокаты обещают обжаловать.
  • Разбирательство между Грудининым и акционерами началось в 2018 году, спор касался передачи двух участков земли от совхоза к компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой был Грудинин.
Автор: Константин Нагаев
Теги: сбербанк, пенсии, Павел Грудинин, ДНР
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