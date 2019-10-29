Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Сбербанк подтвердил планы покупки доли в Mail.ru Group, проект нового вида накопительной пенсии, два инвестфорума в один день на востоке Украины, суд постановил взыскать с Грудинина более 1 млрд руб. — главные новости в обзоре РБК

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сбербанк подтвердил планы купить долю в Mail.ru Group

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (акционер Mail.ru Group) у Газпромбанка. Обязывающее соглашение планируют заключить до конца 2019 года — после получения необходимых разрешений от регуляторов и органов корпоративного управления.

В Сбербанке заявили, что разделяют и поддерживают стратегию Mail.ru Group. «Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов», — говорится в заявлении банка.

Накануне о готовящейся сделке сообщили источники Bloomberg. Газпромбанку принадлежит 35% «МФ Технологий», которая в свою очередь владеет 20,4% голосующих акций Mail.ru Group.

В августе 2019 года Сбербанк приобрел 46,5% другого ИT-гиганта — Rambler Group, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др.

Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

Документ о новой системе добровольных пенсионных накоплений разместили для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Изначально предполагалось принудительное подключение россиян к системе, но от этой версии законопроекта отказались.