Суд решил взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд руб.

Акционеры Совхоза им. Ленина добивались взыскания с бывшего кандидата в президенты России более 2 млрд руб., однако суд удовлетворил их требования частично

Павел Грудинин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза им. Ленина к директору предприятия Павлу Грудинину. Информация об этом появилась в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

«Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей», — огласил решение судья Рустам Бирюков (цитата по «РИА Новости»).

Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина», в том числе Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и другие, добивались взыскания с Грудинина 2,1 млрд руб. в счет компенсации понесенных совхозом убытков (1,095 млрд руб.) и упущенной выгоды (998,3 млн руб.).

По мнению истцов, убытки были причинены передачей в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков. площадью 1,26 и 17,2 га, стоимость которых оценивалась в более чем 1 млрд руб. Взамен совхоз получил долю в «ТТ Девелопмент» стоимостью только 29 млн руб., настаивали истцы. В марте 2018 года арбитраж признал передачу земель незаконной. Это решение позволило истцам заявить денежные требования к Грудинину.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Московской области иск к Грудинину отклонил, в мае это решение подтвердил Десятый арбитражный апелляционный суд. Однако 9 октября Арбитражный суд Московского округа оба решения отменил и направил дело на новое рассмотрение.