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Суд решил взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд руб.
Акционеры Совхоза им. Ленина добивались взыскания с бывшего кандидата в президенты России более 2 млрд руб., однако суд удовлетворил их требования частично
Павел Грудинин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза им. Ленина к директору предприятия Павлу Грудинину. Информация об этом появилась в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

«Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей», — огласил решение судья Рустам Бирюков (цитата по «РИА Новости»).

Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина», в том числе Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и другие, добивались взыскания с Грудинина 2,1 млрд руб. в счет компенсации понесенных совхозом убытков (1,095 млрд руб.) и упущенной выгоды (998,3 млн руб.).

По мнению истцов, убытки были причинены передачей в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков. площадью 1,26 и 17,2 га, стоимость которых оценивалась в более чем 1 млрд руб. Взамен совхоз получил долю в «ТТ Девелопмент» стоимостью только 29 млн руб., настаивали истцы. В марте 2018 года арбитраж признал передачу земель незаконной. Это решение позволило истцам заявить денежные требования к Грудинину.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Московской области иск к Грудинину отклонил, в мае это решение подтвердил Десятый арбитражный апелляционный суд. Однако 9 октября Арбитражный суд Московского округа оба решения отменил и направил дело на новое рассмотрение.

В 2018 году Грудинин участвовал в выборах президента России в качестве кандидата от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место. В феврале 2019 года он лишился поста председателя Совета депутатов города Видное, а затем и депутатского мандата. Причиной этого стало представление прокуратуры города, согласно которому в декларации директора Совхоза имени Ленина не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.

В середине марта КПРФ пыталась передать Грудинину мандат депутата Госдумы, который принадлежал члену партии и нобелевскому лауреату Жоресу Алферову (он умер в начале марта). С соответствующим партийным решением КПРФ обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). В Кремле такое решение не одобрили, в итоге мандат Алферова получил бывший депутат от КПРФ, бизнесмен Михаил Берулава.

В июне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможности назначения Грудинина главой правительства, сказал, что тому надо «для начала вывести деньги из офшоров».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Павел Грудинин, суд
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