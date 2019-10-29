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Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии
Минфин опубликовал законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Россияне смогут сами назначать и менять размер взносов. Оператору системы будет грозить штраф за отказ вносить такие изменения в реестр
Фото: DPA / ТАСС

Минфин после ряда фальстартов опубликовал для общественного обсуждения законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ изначально ждали еще год назад, но от версии, содержавшей элементы принудительного подключения россиян к системе, было решено отказаться после вмешательства в дискуссию президента Владимира Путина.

Теперь концепция, получившая название «гарантированный пенсионный план» (ГПП), приобрела полностью добровольный характер, следует из законопроекта Минфина.

  • Работники будут вправе потребовать от работодателя зарегистрировать их в реестре участников системы или подключиться к системе самостоятельно через сайт госуслуг, но никакой обязательной подписки на накопительную пенсию не будет.
  • Граждане — участники схемы смогут по своему усмотрению устанавливать и изменять размер пенсионных взносов, в том числе приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов (механизм «каникул» — на срок до пяти лет).
  • Размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.
  • Кроме того, участники смогут изменять ранее выбранный негосударственный пенсионный фонд, где формируется ГПП.

В течение шести месяцев со дня первой уплаты взносов гражданин будет вправе отказаться от участия в системе ГПП и забрать перечисленные деньги.

Запуск новой системы намечен на 2021 год.

Базовый вариант — выплаты в течение 15 лет

Пенсионная выплата по ГПП будет назначаться:

  • либо при достижении гражданином нормативного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин);
  • либо через 30 лет с даты начала уплаты пенсионных взносов по ГПП — в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

Она должна выплачиваться ежемесячно и рассчитываться по формуле «размер пенсионной выплаты = общий размер внесенных средств участника / 180» с поправкой на результат размещения пенсионных резервов. Это означает, что базовый вариант выплат — пенсионная выплата в течение 15 лет. Но участникам будет предоставлено право выбора иных вариантов, отличных от базового.

Предусмотрена также возможность досрочной выплаты накоплений в случае обнаружения у участника системы заболеваний из утвержденного правительством перечня социально значимых. Выплата производится в размере расходов на лечение, но не больше объема сделанных накоплений.

Если доходность размещения пенсионных резервов оказалась отрицательной, НПФ обязан восполнить отрицательный результат за счет собственных средств.

В случае смерти участника ГПП его накопленные средства включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Реестр участников

Вести реестр участников ГПП будет пенсионный оператор — Национальный расчетный депозитарий (НРД), имеющий статус центрального депозитария. Реестр должен включать помимо персональных данных сведения о размере пенсионных взносов, сумме уплаченных взносов, приостановке и возобновлении уплаты взносов и т.д.

Если НРД будет неправомерно отказывать или уклоняться от внесения и изменения сведений в реестре, ему будет грозить административная ответственность — штраф от 700 тыс. до 1 млн руб., следует из законопроекта-спутника, также представленного Минфином.

В пояснительной записке Минфин отмечает, что ГПП даст гражданам возможность «формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства и усилении механизмов защиты и гарантирования пенсионных прав». Участникам схемы ГПП будет предоставлен «широкий спектр прав», подчеркивает ведомство.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: пенсионные накопления, Минфин, пенсионный план, ЦБ
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