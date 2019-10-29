Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

Минфин опубликовал законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Россияне смогут сами назначать и менять размер взносов. Оператору системы будет грозить штраф за отказ вносить такие изменения в реестр

Фото: DPA / ТАСС

Минфин после ряда фальстартов опубликовал для общественного обсуждения законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ изначально ждали еще год назад, но от версии, содержавшей элементы принудительного подключения россиян к системе, было решено отказаться после вмешательства в дискуссию президента Владимира Путина.

Теперь концепция, получившая название «гарантированный пенсионный план» (ГПП), приобрела полностью добровольный характер, следует из законопроекта Минфина.

Работники будут вправе потребовать от работодателя зарегистрировать их в реестре участников системы или подключиться к системе самостоятельно через сайт госуслуг, но никакой обязательной подписки на накопительную пенсию не будет.

Граждане — участники схемы смогут по своему усмотрению устанавливать и изменять размер пенсионных взносов, в том числе приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов (механизм «каникул» — на срок до пяти лет).

Размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.

Кроме того, участники смогут изменять ранее выбранный негосударственный пенсионный фонд, где формируется ГПП.

В течение шести месяцев со дня первой уплаты взносов гражданин будет вправе отказаться от участия в системе ГПП и забрать перечисленные деньги.

Запуск новой системы намечен на 2021 год.