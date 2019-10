Зеленский в 100 км от инвестфорума в ДНР предложил вкладывать в Украину

Украинский президент на инвестиционном форуме в Мариуполе назвал выгоды для вложений в Украину. В 100 км от него власти ДНР решили провести свой инвестфорум, на который, по их словам, приехали делегаты из 17 стран

Украины должна перестать просить помощь у международных партнеров и на равных с ними воплощать свои инвестиционные проекты. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время открытия офиса проектов Европейского Союза в Мариуполе в рамках инвестиционного форума.

Он напомнил, что поддержка ЕС страны «по объемам уже достигла €15 млрд». Однако, сейчас задача «выйти из такой, знаете, неприятной парадигмы просителей помощи», чтобы воплощать инвестпроекты «на равных», сказал Зеленский (видеозапись выступления Зеленского опубликована в Telegram-канале офиса президента).

В Мариуполе во вторник проходит инвестиционный форум «RE: THINK. Invest in Ukraine». Выступая на нем, Зеленский призвал инвесторов «не проспать Украину». «Украина — это страна возможностей. И сегодня они стучат в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice («Шанс никогда не стучит дважды»). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. «Не проспите» Украину», — заявил он.

По словам Зеленского, сегодня в Украине есть проекты, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов. Президент также добавил, что на сегодняшний день Украина «стоит на пороге экономического прорыва», приведя в качестве примера рост ВВП во второй квартале на 4,6%. Президент также напомнил, что Украина поднялась на семь позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business.

Одновременно с форумом в Мариуполе, в Донецке власти самопровозглашанной Донецкой народной республики решили также провести международный инвестиционный форум. Между Мариуполем и Донецком 113 км, которые можно проехать на машине почти за два часа. На сессии форума в Донецке по экономическому потенциалу Донбасса выступил представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас. По его словам, его фонд занимается вложениями на рынках с «особо сложной ситуацией». «Чем больше риск, тем больше выгода, для нас это не проблема, мы осознанно инвестируем в такие места», — сказал он, объяснив смысл инвестирования в ДНР.