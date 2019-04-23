Сбербанк вложит 11 млрд руб. в онлайн-бизнес Rambler Group

Сбербанк станет владельцем около 46% интернет-бизнеса Rambler Group Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд руб. и получат три места в совете директоров компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк и Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-компании, рассказали два источника РБК, знакомых с договоренностями. По словам одного из них, официальное объявление о сделке может быть сделано в ближайшие дни.

В субботу представители Сбербанка и Rambler Group подтверждали РБК факт переговоров, не раскрывая деталей.

Сбербанк, согласно достигнутым договоренностям, получит около 46% в онлайн-бизнесе Rambler Group, за периметром сделки окажется входящая в группу объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», уточняют два собеседника РБК.

В рамках сделки, которая пройдет по схеме cash in (инвестор вложит деньги в развитие компании), Сбербанк готов инвестировать в интернет-бизнес Rambler Group 9–11 млрд руб., новый совладелец рассматривает возможность изменить структуру управления интернет-холдингом, но не планирует персональных кадровых перестановок, сказал собеседник РБК, по словам которого представители банка получат места в совете директоров интернет-компании. По словам другого источника, сумма инвестиций составляет около 11 млрд руб. Управление компанией будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN и один представитель от Era Capital, рассказал РБК источник, близкий к сделке.​