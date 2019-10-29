В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум

По официальным данным, в рамках форума ДНР посетили 250 делегатов из 17 государств, включая Россию, Абхазию, Южную Осетию и самопровозглашеную Луганскую народную республику. В мероприятии также участвовали представители бизнеса из США, Франции, Великобритании, Турции, Сирии и других стран.

Представители турецкого бизнеса сообщили, что присутствуют на форуме для привлечения инвестиций в регион, а также для развития торговли между Турцией и республикой. Как передает корреспондент РБК, Турция планирует вложиться в промышленность и строительство, включая модернизацию социальных проектов. По этому поводу с правительством ДНР уже ведутся переговоры.

Главной проблемой инвесторы называли гарантии безопасности для бизнеса в условиях непризнанного статуса Донбасса. В то же время чиновники самопровозглашенных государств на секции по инвестклимату говорили о разработке законодательных механизмов, гарантирующих безопасность бизнесу.

На секции по инвестклимату министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев рассказал об опыте привлечения частных инвесторов в своей стране. По его словам, в Южной Осетии принят индивидуальный подход к инвесторам.

Один из чиновников республики рассказал о создании проекта электронной платформы для инвесторов, которая гарантирует им безопасность в условиях санкций.

Как отмечает корреспондент РБК, часть опрошенных инвесторов стремились сохранить конфиденциальности из-за рисков санкций и не раскрывали размер инвестиций, ссылаясь на коммерческую тайну.

После пленарного заседания работа форума пройдет в шести секциях: экономический потенциал, формирование благоприятного инвестклимата, сотрудничество в сфере АПК, научно-образовательный потенциал, Донбасс и регионы России, экологическое развитие. Участники посетят промышленные предприятия республики.

На сессии по экономическому потенциалу Донбасса представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас заявил, что приехал на переговоры с торговой палатой республики для обсуждения дальнейшего взаимодействия и переговоров по развитию инвестклимата с властями ДНР. Он отметил, что его фонд специализируется на инвестициях в особо сложных ситуациях, а также в развивающиеся рынки. «Чем больше риск, тем больше выгода. Для нас это не проблема, мы осознанно инвестируем в такие места», — сказал он.