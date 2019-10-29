Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 28 окт, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 28 окт, 14:01
«АвтоВАЗ» прокомментировал приказ о режиме простоя Бизнес, 11:28 Российские поезда задержали в Финляндии из-за нарушения электроснабжения Общество, 11:26 Торги акциями «Магнита» начались с обновления исторического минимума Бизнес, 11:12 В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины Общество, 11:10 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 11:09 В России вступили в силу налоговые льготы для дачников Общество, 11:06 Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь Бизнес, 11:02 Как эффективнее перераспределить бюджет Pro, 11:01 Бартендер из Греции — о том, каким должен быть правильный бар Стиль, 10:55 Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru Бизнес, 10:49 Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП Общество, 10:42 Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону РБК и Dunlop, 10:39 В Челябинской области завели дело после смерти девятимесячного мальчика Общество, 10:36 Ученые нашли у кофе снижающее риск заболеваний свойство Общество, 10:26
Бизнес ,  
0 
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Банк планирует войти в капитал Mail.ru Group через покупку миноритарной доли у Газпромбанка. Этим летом Сбербанк уже купил 46,5% другого российского ИТ-гиганта — Rambler
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.

Ранее о том, что Сбербанк планирует приобрести часть Mail.ru Group у Газпромбанка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Газпромбанк владеет долей в Mail.ru Group косвенно — ему принадлежит 35% «МФ Технологии», а эта компания, в свою очередь, владеет 11,5 млн акций класса А, которые обеспечивают 58,87% голосов. Таким образом, на долю Газпромбанка приходится порядка 20% голосующих акций.

Бизнес
Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить 20% голосующих акций Mail.Ru

В августе Сбербанк уже купил 46,5% Rambler Group, в результате чего топ-менеджмент банка получил места в правлении компании. Герман Греф объяснял сделку тем, что она обогатит цифровую экосистему Сбербанка, а сама цель инвестиций — развитие лидера российского рынка медиа и развлечений.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сбербанк, Mail.ru
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить 20% голосующих акций Mail.Ru
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter