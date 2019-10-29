Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Банк планирует войти в капитал Mail.ru Group через покупку миноритарной доли у Газпромбанка. Этим летом Сбербанк уже купил 46,5% другого российского ИТ-гиганта — Rambler

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.

Ранее о том, что Сбербанк планирует приобрести часть Mail.ru Group у Газпромбанка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Газпромбанк владеет долей в Mail.ru Group косвенно — ему принадлежит 35% «МФ Технологии», а эта компания, в свою очередь, владеет 11,5 млн акций класса А, которые обеспечивают 58,87% голосов. Таким образом, на долю Газпромбанка приходится порядка 20% голосующих акций.

В августе Сбербанк уже купил 46,5% Rambler Group, в результате чего топ-менеджмент банка получил места в правлении компании. Герман Греф объяснял сделку тем, что она обогатит цифровую экосистему Сбербанка, а сама цель инвестиций — развитие лидера российского рынка медиа и развлечений.

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