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Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить 20% голосующих акций Mail.ru
По информации агентства, переговоры с нынешним владельцем пакета — Газпромбанком — еще не завершены. Сумма сделки может составить $170 млн

Сбербанк планирует выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, передает Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает ТАСС.

По данным американского агентства, речь идет о доле, которая эквивалентна 20% голосующих прав, сумма сделки может составить $170 млн. Переговоры еще не завершены, отмечает Bloomberg.

Представители Сбербанка, Газпромбанка и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Основным акционером Mail.ru Group является совместное предприятие «МФ Технологии» (МФТ), ему принадлежит 5,23% компании (58,8% голосов). МФТ создано «МегаФоном» (45% в СП), Газпромбанком (35%), госкорпорацией «Ростех» (11%) и холдингом USM (9%).

Исходя из того, что Газпромбанк владеет 35% «МФ Технологии», ему косвенно принадлежит 1,83% обыкновенных или 20,58% голосующих акций Mail.Ru Group.

Материал дополняется.

Авторы: Константин Нагаев, Анна Балашова
При участии: Александра Посыпкина, Ирина Парфентьева
Теги: Сбербанк, Газпромбанк, Mail Ru Group
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