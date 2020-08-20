СК Белоруссии проверит информацию об изнасилованиях женщин в изоляторах

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Следственный комитет Белоруссии даст правовую оценку информации об изнасилованиях женщин в местах временного содержания в случае поступления таких заявлений от граждан. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Как пояснили в СК, в интернете появилась информация от анонимных врачей, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания. При этом в сообщении сказано, что пока таких заявлений в следственные подразделения не поступало.

«Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9–12 августа, подобной информации получено не было», — говорится в сообщении. Также ведомство рассказало об отсутствии таких данных в документах, предоставленных медицинскими учреждениями.

Ранее в МВД Белоруссии отвергли жалобы задержанных об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что над задержанными во время протестов никто не издевался. При этом арестованный на десять суток диджей Влад Соколовский говорил, что сам Барсуков дважды ударил его в спину.