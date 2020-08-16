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Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться в случаях милицейского насилия

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев пообещал разобрать все случаи насилия над протестующими со стороны силовиков. Об этом он заявил на митинге в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, предает корреспондент РБК.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — сказал Караев.

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ранее, 13 августа, глава МВД извинился перед случайными прохожими, пострадавшими от действий ОМОНа. При этом он подчеркнул, что технология «цветных революций» предполагает вовлечение случайных людей. К тому времени в отделениях милиции находились более 7 тыс. человек.

Протесты в Минске и других белорусских городах начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей.

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Александр Лукашенко

Теги: МВД Белоруссии, Белоруссия
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