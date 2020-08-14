Медики назвали самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Белорусские медики с 10 августа работают в усиленном режиме. Самые распространенные травмы в эти дни — гематомы от дубинок и черепно-мозговые. Тяжелых пациентов привозят и из изолятора временного содержания

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Усиленный режим среди медицинских служб Минска был введен 10 августа, рассказала РБК фельдшер выездной бригады скорой помощи Виктория. Она дежурила ночью 10 августа и вывозила раненых, в том числе с Пушкинской площади, где в тот день шли самые ожесточенные столкновения.

«Мы ехали в самый эпицентр, брали противогазы с собой и укладку (набор медикаментов. — РБК) на случай массовых травм», — рассказывает медик. Из-за серьезности ранений и многочисленности пострадавших на протестах они были в приоритете и приходилось игнорировать другие вызовы: диспетчеры объясняли больным, что все силы брошены на эвакуацию раненых с мест столкновений с ОМОНом, продолжает она.

«За ночь протестов на нашу бригаду пришлось шесть пострадавших оттуда [с мест протестов], один тяжелый», — говорит Виктория и добавляет, что, по словам коллег, примерно столько же вывозили и другие бригады. «Самые распространенные травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы легкой и средней степени с ушибленными ранами головы. Была травматическая ампутация стопы, кровотечения, контузия, ну и панические атаки», — перечисляет она.

Для работы с пострадавшими на митингах мобилизовали студентов Белорусского государственного медицинского университета и Минского государственного медколледжа, рассказал РБК студент одного из медвузов. «9 и 10 августа нагрузка увеличилась колоссально, стянули все медрезервы, в приемнике было не протолкнуться, — говорит он. — В основном гематомы от дубинок, внутренние кровоизлияния брюшной полости и ранения от резиновых пуль».