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Протесты в Белоруссии ,  
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Во время акций от наездов автомобилей пострадали 12 белорусских силовиков

Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва

В период с 9 по 21 августа 12 сотрудников милиции Белоруссии пострадали от наездов автомобилей. Об этом сообщил начальник главного управления ГАИ МВД Белоруссии Дмитрий Корзюк, его интервью опубликовано в Telegram-канале пресс-службы МВД.

По его словам, за время протестов было совершено восемь наездов. О степени тяжести травм пострадавших Корзюк не уточнил. Он также заявил, что практически все водители, совершившие наезд, были задержаны. 

15 августа СК Белоруссии сообщил о возбуждении двух уголовных дел по факту наездов автомобилей на сотрудников правоохранительных органов. Первое — по статье о покушении на убийство сотрудников органов внутренних дел, второе — о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

С 9 августа в Минске и других крупных городах страны проходят акции протеста, они продолжаются почти две недели. В первые дни протестов сотрудники ОМОНа при разгоне протестующих применили спецсредства, включая светошумовые гранаты. Всего, по данным МВД Белоруссии, с 9 по 13 августа было задержано более 7 тыс. человек.

Позже некоторые задержанные сообщили о травмах при задержании, более 600 направили соответствующие жалобы в МВД. Также СК Белоруссии проводит проверку сообщений от анонимных врачей, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, милиционер, протесты
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