На травмы от силовиков на митингах в Белоруссии пожаловались 600 человек

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Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Из 600 человек 100 пожаловались на получение травм в местах временного содержания.

Заявления поступили и против протестующих — следователи зарегистрировали 124 заявления и сообщения «о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры)», сообщили в СК.

Следственный комитет сообщил также, что проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете против силовиков. В ведомстве сообщили, что угрозы также поступают в адрес членов их семей, «а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети».