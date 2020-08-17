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На травмы от силовиков на митингах в Белоруссии пожаловались 600 человек

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Из 600 человек 100 пожаловались на получение травм в местах временного содержания.

Заявления поступили и против протестующих — следователи зарегистрировали 124 заявления и сообщения «о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры)», сообщили в СК.

Следственный комитет сообщил также, что проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете против силовиков. В ведомстве сообщили, что угрозы также поступают в адрес членов их семей, «а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети».

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Фото: AP

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения выборов президента республики и публикации ЦИК предварительных итогов. Согласно ним, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила 10% голосов. Оппозиционные кандидаты считают, что подсчеты были сфальсифицированы, а 80% голосов, наоборот, набрала Светлана Тихановская.

С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. При этом многие задержанные жаловались, что силовики избивали их во время и после задержаний. Так, фельдшер выездной бригады скорой помощи Виктория рассказала РБК, что во время своего дежурства ночью 10 августа она вывозила раненных в том числе с Пушкинской площади, где в тот день шли самые ожесточенные столкновения. «Самые распространенные травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы легкой и средней степени с ушибленными ранами головы. Была травматическая ампутация стопы, кровотечения, контузия, ну, и панические атаки», — перечисляет она.

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Фото: Misha Friedman / Getty Images

Кроме того, по ее словам, по ночам в ИВС задержанных выводят во внутренний двор, там кладут животом на землю, и они так лежат до утра.

С другой стороны, по словам министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, на сотрудников милиции совершено 11 сознательных наездов: «По сути, это покушения на убийство». Караев отметил, что всегда был против любого насилия по отношению к журналистам. «Но это не означает, что можно подставляться между двумя сторонами», — уточнил он.

13 августа глава МВД извинился перед случайными прохожими, пострадавшими от действий ОМОНа. При этом он подчеркнул, что технология «цветных революций» предполагает вовлечение случайных людей. К тому времени в отделениях милиции находились более 7 тыс. человек.

Теги: Белоруссия, протесты, задержания, Следственный комитет РБ
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