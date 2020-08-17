На травмы от силовиков на митингах в Белоруссии пожаловались 600 человек

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения выборов президента республики и публикации ЦИК предварительных итогов. Согласно ним, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила 10% голосов. Оппозиционные кандидаты считают, что подсчеты были сфальсифицированы, а 80% голосов, наоборот, набрала Светлана Тихановская.
С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. При этом многие задержанные жаловались, что силовики избивали их во время и после задержаний. Так, фельдшер выездной бригады скорой помощи Виктория рассказала РБК, что во время своего дежурства ночью 10 августа она вывозила раненных в том числе с Пушкинской площади, где в тот день шли самые ожесточенные столкновения. «Самые распространенные травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы легкой и средней степени с ушибленными ранами головы. Была травматическая ампутация стопы, кровотечения, контузия, ну, и панические атаки», — перечисляет она.
Кроме того, по ее словам, по ночам в ИВС задержанных выводят во внутренний двор, там кладут животом на землю, и они так лежат до утра.
С другой стороны, по словам министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, на сотрудников милиции совершено 11 сознательных наездов: «По сути, это покушения на убийство». Караев отметил, что всегда был против любого насилия по отношению к журналистам. «Но это не означает, что можно подставляться между двумя сторонами», — уточнил он.
13 августа глава МВД извинился перед случайными прохожими, пострадавшими от действий ОМОНа. При этом он подчеркнул, что технология «цветных революций» предполагает вовлечение случайных людей. К тому времени в отделениях милиции находились более 7 тыс. человек.