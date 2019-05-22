Адвокат сообщила о литературной деятельности Улюкаева в колонии

Адвокат сообщила о литературной деятельности Улюкаева в колонии

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии № 1 в Тверской области, заявил, что не жалуется на условия содержания. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виктория Бурковская.

«Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает», — сказала Бурковская.

Юрист добавила, что Улюкаев работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Игорь Эльгард говорил, что Улюкаев содержится в обычных условиях в отряде на 37 человек.