Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года и на следующий день помещен под домашний арест. В декабре 2017 года суд приговорил его к восьми годам колонии.

​Как проходили суды Улюкаева и как изменился экс-министр с момента задержания — в фотогалерее РБК.