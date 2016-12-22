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Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания
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Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания
Дело Улюкаева, 11:50
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Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года и на следующий день помещен под домашний арест. В декабре 2017 года суд приговорил его к восьми годам колонии.

​Как проходили суды Улюкаева и как изменился экс-министр с момента задержания — в фотогалерее РБК.

Ноябрь 2016 года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». ​15 ноября решением Басманного суда экс-министр экономического развития был отправлен под домашний арест сроком на два месяца.
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Экс-министр не признал своей вины и назвал случившееся «провокацией». Он также заявил о своей готовности сотрудничать со следствием.
Январь 2017 года
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
10 января показания дали бывшие подчиненные Улюкаева. Детали не раскрываются. Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащие экс-министру деньги и монеты из драгоценных металлов, а также объекты недвижимости и средства на сумму 564 млн руб. Улюкаев не стал обжаловать это решение. Суд также продлил ему домашний арест.
Апрель 2017 года
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
В апреле срок домашнего ареста снова был продлен еще на два месяца. При этом бывшему министру разрешили посещать больницу для клинического обследования.
Июль 2017 года
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В июле суд продлил домашний арест Улюкаеву еще на месяц. Защита заявила о намерении обжаловать это решение.
Август 2017 года
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

8 августа начались предварительные слушания по делу Улюкаева. Дело ведет судья Лариса Семенова. Заседание проходит в закрытом режиме без прессы.

Сентябрь 2017 года
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
В сентябре суд начал заслушивать показания по делу. В частности, суд допросил одного из ключевых свидетелей обвинения — генерала ФСБ Олега Феоктистова, на момент задержания Улюкаева занимавшего должность начальника службы безопасности «Роснефти». Допрос длился почти полтора часа, но ничего нового об обстоятельствах дела узнать не удалось, так как суд был закрыт для общественности.
Октябрь 2017 года
Фото: Владислав Шатило / РБК
Суд начал изучать материалы дела. ​12 октября обвинение показало в суде видеозаписи встречи Улюкаева и Сечина в офисе «Роснефти», а также обнародовало прослушку их переговоров.
Ноябрь 2017 года
Фото: Олег Яковлев / РБК
Обвинение показало суду деньги, в вымогательстве которых и обвиняют Улюкаева. Кроме того, прокуроры заявили, что закончили представлять свои доказательства, вызвав при этом на допрос главу «Роснефти» Игоря Сечина. Однако ему так и не смогли вручить повестку, но показания дал сам Улюкаев, который по-прежнему отрицает все обвинения.
Декабрь 2017 года
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
15 декабря суд признал Улюкаева виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет строгого режима, а также штраф в однократном размере взятки. Улюкаев также лишается права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.
Апрель 2018 года
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
12 апреля 2018 года Улюкаев появился на публике впервые за три месяца после приговора, это произошло во время рассмотрения его апелляции в Мосгорсуде.
Теги: мультимедиа , Алексей Улюкаев , суд
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