Приставы открыли производство о взыскании с Улюкаева 1760 руб. долга

Алексей Улюкаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Судебные приставы намерены взыскать с осужденного за коррупцию экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева 1760 руб. и 4 коп. Это следует из базы данных управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

В базе на сайте ведомства говорится, что задолженность Улюкаева образовалась после решения судебного участка 178 Мирового суда столичного района Раменки. Суть дела, после рассмотрения которого у бывшего министра появился долг, не раскрывается.

В конце 2017 года Замоскворецкий районный суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Экс-главу Минэкономразвития суд признал виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам Улюкаев заявлял о своей невиновности.

В апреле 2018 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в августе отклонил кассационную жалобу адвокатов экс-министра.