Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

Произведение экс-министра посвящено грозе, раскалывающей «фарфор небес» и распахивающей «небо настежь». По словам адвоката Улюкаева, он продолжает работать над своей книгой

Алексей Улюкаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии за взятку, написал новое стихотворение, сообщает агентство «Москва».

«Гроза по Тютчеву, гроза, Затверженная на уроках, Раскалывает на глазах, Как жизнь на до и после срока, Фарфор небес», — пишет Улюкаев. Адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе добавила, что он занимается в колонии творчеством и продолжает писать свою книгу.

Осенью Улюкаев рассказывал о своей работе в библиотеке колонии № 1 Тверской области. Он говорил, что там есть более 15 тыс. книг, а заключенные читают не только детективы, но и «серьезные книги серьезных авторов». В колонии Улюкаев пишет стихи и занимается йогой, а также ведет литературный кружок.

Улюкаева задержали осенью 2016 года во время получения $2 млн, сумку с деньгами передавал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Эти средства должны были стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкомразвития, которая позволила бы «Роснефти» приобрести 50% акций «Башнефти». Президент Владимир Путин уволил министра в связи с утратой доверия.