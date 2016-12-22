Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Улюкаева

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые в силу ст. 401.15 УПК РФ являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено», — подчеркнул сотрудник пресс-службы. Он добавил, что в связи с этим оснований для передачи кассационной жалобы адвокатов Улюкаева для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции не имеется.

В начале августа адвокаты экс-главы Минэкономразвития потребовали списать с арестованных счетов Улюкаева 130 млн руб. штрафа. Однако пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль сообщила, что суд не может выполнить требование до тех пор, пока дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда.

Улюкаев получил восемь лет тюрьмы и штраф в 130 млн руб. за взятку $2 млн. По данным следствия, в 2016 году экс-министр требовал деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительный отзыв по сделке компании с «Башнефтью». Улюкаев не признал свою вину. Экс-министра этапировали в колонию в конце мая. 1 июня он подал кассационную жалобу на приговор.