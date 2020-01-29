План властей по борьбе с китайским вирусом. Главное

Президент Владимир Путин поручил минимизировать человеческие потери в случае, если коронавирус из Китая, жертвами которого стали уже более 100 человек, доберется до России. Какие меры власти уже приняли — в материале РБК.

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Что уже сделано для борьбы с распространением вируса

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина был создан штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

Железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января будет ограничено поездами по маршруту Москва — Пекин — Москва.

Пункты пропуска на границе с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока (в Амурской области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, в также Еврейской автономной области) останутся закрытыми. Их работа была ограничена в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, возобновить ее планировалось в конце января.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу и в аэропортах, где проверяют всех прибывших из Китая.

Решение по режиму полетов из Китая и в Китай будет принято в течение двух суток, пообещала Голикова. По ее словам, за это время МИД и Минтранс должны оценить ситуацию по количеству россиян в КНР.

Российским вузам предложат продлить каникулы студентов из Китая, уехавших домой на праздники, до 1 марта.

В Москве организовали мобильные медицинские бригады, которые будут мониторить состояние постояльцев гостиниц, где останавливаются туристы из Китая.

Россия получила образец генома коронавируса, на его основе уже разработали экспресс-тесты, позволяющие за два часа узнать, заражен человек или нет.

Все российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай после соответствующих рекомендаций Ростуризма. Ожидается, что все отдыхающие в КНР по путевкам россияне вернутся на родину до 4 февраля.

Поезда и вокзалы регулярно дезинфецируют, пассажиров информируют о профилактике коронависа, сообщили в РЖД. Компания разрешила без штрафов вернуть деньги за неиспользованные билеты на поездки в Китай до 27 марта.

Минздрав составил рекомендации по лечению коронавируса, их распространят по регионам. В них учтены клинические рекомендации, которые российские специалисты получили от китайских врачей.

Как оценивают риск появления вируса в России