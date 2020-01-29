Общество , 29 янв, 23:29
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План властей по борьбе с китайским вирусом. Главное
Президент Владимир Путин поручил минимизировать человеческие потери в случае, если коронавирус из Китая, жертвами которого стали уже более 100 человек, доберется до России. Какие меры власти уже приняли — в материале РБК.
Что уже сделано для борьбы с распространением вируса
- По поручению премьер-министра Михаила Мишустина был создан штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января будет ограничено поездами по маршруту Москва — Пекин — Москва.
- Пункты пропуска на границе с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока (в Амурской области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, в также Еврейской автономной области) останутся закрытыми. Их работа была ограничена в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, возобновить ее планировалось в конце января.
- Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу и в аэропортах, где проверяют всех прибывших из Китая.
- Решение по режиму полетов из Китая и в Китай будет принято в течение двух суток, пообещала Голикова. По ее словам, за это время МИД и Минтранс должны оценить ситуацию по количеству россиян в КНР.
- Российским вузам предложат продлить каникулы студентов из Китая, уехавших домой на праздники, до 1 марта.
- В Москве организовали мобильные медицинские бригады, которые будут мониторить состояние постояльцев гостиниц, где останавливаются туристы из Китая.
- Россия получила образец генома коронавируса, на его основе уже разработали экспресс-тесты, позволяющие за два часа узнать, заражен человек или нет.
- Все российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай после соответствующих рекомендаций Ростуризма. Ожидается, что все отдыхающие в КНР по путевкам россияне вернутся на родину до 4 февраля.
- Поезда и вокзалы регулярно дезинфецируют, пассажиров информируют о профилактике коронависа, сообщили в РЖД. Компания разрешила без штрафов вернуть деньги за неиспользованные билеты на поездки в Китай до 27 марта.
- Минздрав составил рекомендации по лечению коронавируса, их распространят по регионам. В них учтены клинические рекомендации, которые российские специалисты получили от китайских врачей.
Как оценивают риск появления вируса в России
- Пока в России нет зараженных коронавирусом, но вероятность его возникновения есть, заявила Голикова
- По прогнозу подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии, коронавирус может появиться в России уже в феврале
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