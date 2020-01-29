Консульство сообщило о передаче России образца генома коронавируса

Китай передал России образец генома нового коронавируса, сообщили в российском генконсульстве в Гуанчжоу.

На основе полученного материала российские ученые уже разработали экспресс-тесты на пневмонию, которую вызывает вирус. Так, узнать о том, заражен человек или нет, можно будет за два часа, говорится в сообщении.

Помимо этого, ученые после получения образца генома вируса начали разрабатывать вакцину против него, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность [вируса], мы начинаем немедленно разработку вакцины», — отметила она.

Распространение неизвестного ранее коронавируса началось со вспышки в китайском Ухане в конце прошлого года. Помимо КНР случаи заболевания вызванной им пневмонией зарегистрировали во Франции, Германии, Японии, Южной Корее, Австралии и других странах. По последним данным китайских властей, жертвами болезни уже стали 132 человека, еще более 6 тыс. заразились.