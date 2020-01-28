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Вирус из Китая ,  
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В РЖД сообщили о дезинфекции поездов из-за коронавируса в Китае

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) приняла ряд мер, для того чтобы помешать распространению коронавируса 2019-nCoV, говорится в поступившем в РБК сообщении.

В РЖД уточнили, что на вокзалах и в пассажирских поездах выполняют регулярную дезинфекцию специальными составами. При отправлении поездов пассажиров информируют о мерах профилактики коронавируса.

Кроме того, в вокзальных помещениях ввели новый режим проветривания и развесили памятки о заболевании. В вокзальные медицинские пункты доставили дополнительные противоэпидемические средства, а все контактирующие с пассажирами работники РЖД получили медицинские маски, защитные перчатки и антисептики.

Такие меры ввели на всех вокзалах Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской дорог.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Распространение ранее неизвестного коронавируса 2019-nCoV началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти Китая сообщали, что вирусом заражены более 4,5 тыс. человек, 106 человек умерли. По данным ВОЗ, в КНР вирусом заразились более 2,753 тыс. человек. Кроме того, случаи заболевания вирусом зафиксировали в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Франции и США.

В России на данный момент заразившихся коронавирусом нет. Крупные российские туроператоры, включая Tez Tour и Anex Tour, приостановили продажу туров в Китай, а в российских аэропортах проверяют здоровье прибывших из страны пассажиров.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 января
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Ранее 28 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что взял ситуацию с профилактикой распространения вируса под личный контроль. По его словам, московские власти следят за ситуацией в гостиницах и других туристических местах. Кроме того, Собянин заявил, что в столице организовали оперативный штаб для отслеживания ситуации.

Теги: Китай, РЖД, коронавирус
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