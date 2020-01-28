В РЖД сообщили о дезинфекции поездов из-за коронавируса в Китае

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) приняла ряд мер, для того чтобы помешать распространению коронавируса 2019-nCoV, говорится в поступившем в РБК сообщении.

В РЖД уточнили, что на вокзалах и в пассажирских поездах выполняют регулярную дезинфекцию специальными составами. При отправлении поездов пассажиров информируют о мерах профилактики коронавируса.

Кроме того, в вокзальных помещениях ввели новый режим проветривания и развесили памятки о заболевании. В вокзальные медицинские пункты доставили дополнительные противоэпидемические средства, а все контактирующие с пассажирами работники РЖД получили медицинские маски, защитные перчатки и антисептики.

Такие меры ввели на всех вокзалах Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской дорог.