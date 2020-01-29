Голикова доложила Путину о риске появления коронавируса в России

Вице-премьер отметила, что пока никто из россиян не заразился коронавирусом, но есть вероятность, что заболевание дойдет и до России. На этот случай Путин поручил властям минимизировать человеческие потери

Татьяна Голикова и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В России пока не обнаружили китайский коронавирус, но вероятность его возникновения в стране есть. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

При этом она отметила, что правительство еще в декабре начало принимать меры, чтобы предотвратить распространение вируса. В частности, Россия усилила санитарный контроль на границе и в аэропортах, где теперь проверяют всех прибывших из Китая. Власти также проработали вопрос о немедленной изоляции и медицинском наблюдении всех, у кого есть симптомы заболевания

Таким образом, по словам Голиковой, на заражение коронавирусом проверили 139 человек, однако пока ни у кого его не обнаружили.«Но мы должны понимать, что хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но тем не менее это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», — добавила Голикова.

Путин заявил, что задача властей в том, чтобы минимизировать человеческие потери, если вирус все же попадет в Россию. При этом, по его словам, нужно «сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было». По прогнозу подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ), в России он может появиться в феврале этого года.