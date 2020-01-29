Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

Подведомственный Минздраву исследовательский центр в своем докладе высоко оценил риск появления в России нового штамма коронавируса. По мнению эксперта центра, предположительный период начала завоза вируса — февраль 2020 года

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Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV

«следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова. По мнению эксперта подведомственного Минздраву исследовательского центра, штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале. Текст доклада НМИЦ ФПИ Минздрава есть у РБК, первым о содержании доклада написало профильное издание «Фармвестник».

Среди факторов, которые позволяют оценить риск завоза вируса как высокий, Чуланов в докладе называет: способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью, высокий темп прироста заболеваемости, а также празднование Нового года по китайскому календарю.

Коронавирус — острое вирусное заболевание с поражением верхних дыхательных путей. Инкубационный период инфекции, по приблизительным данным Минздрава, составляет от 2 до14 суток. Основные симптомы: Повышение температуры тела

Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)

Ощущение сдавленности в грудной клетке

Одышка

Китайский Новый год (25 января) мог значительно способствовать распространению вируса из-за миграции населения, предполагает автор доклада. «В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер», — отметил в тексте Чуланов. Тем не менее риск распространения в России коронавируса эксперт оценил как «низкий».