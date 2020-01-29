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Вирус из Китая ,  
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Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

Подведомственный Минздраву исследовательский центр в своем докладе высоко оценил риск появления в России нового штамма коронавируса. По мнению эксперта центра, предположительный период начала завоза вируса — февраль 2020 года
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV
«следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова. По мнению эксперта подведомственного Минздраву исследовательского центра, штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале. Текст доклада НМИЦ ФПИ Минздрава есть у РБК, первым о содержании доклада написало профильное издание «Фармвестник».

Среди факторов, которые позволяют оценить риск завоза вируса как высокий, Чуланов в докладе называет: способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью, высокий темп прироста заболеваемости, а также празднование Нового года по китайскому календарю.

Коронавирус — острое вирусное заболевание с поражением верхних дыхательных путей. Инкубационный период инфекции, по приблизительным данным Минздрава, составляет от 2 до14 суток.

Основные симптомы:

  • Повышение температуры тела
  • Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
  • Ощущение сдавленности в грудной клетке
  • Одышка

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Китайский Новый год (25 января) мог значительно способствовать распространению вируса из-за миграции населения, предполагает автор доклада. «В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер», — отметил в тексте Чуланов. Тем не менее риск распространения в России коронавируса эксперт оценил как «низкий».

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров пояснил РБК, что риск завоза в Россию коронавируса есть, тем не менее «никакой эпидемии не случится».

«Риск есть, но я не стал бы говорить высокий он или низкий. Из Ухани, где был обнаружен вирус, выезд уже запрещен. Наши соотечественники в теории, они могут привести вирус. Тепловизор способен выявить только больного с клиникой, а если он находится в инкубационном периоде, то клинически он здоров и «поймать» его не представляется возможным. Вместе с тем риск распространения крайне мал, так как коронавирус малозаразен. В России в любом случае не случится эпидемии, если вирус останется в нынешнем состоянии и не мутирует», — уверен эксперт.

РБК направил запрос в Минздрав.

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По данным ВОЗ на сегодняшний день вирусом заражены 2798 человек, Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила о 4515 случаях подтверждения заражения, более 100 заболевших скончались.

Роспотребнадзор отчитался, что на 28 января в России заразившихся коронавирусом не обнаружено. Российские туроператоры временно прекратили прием новых организованных групп из Китая из-за эпидемии нового коронавируса в стране, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Роструд рекомендовал работодателям не отправлять сотрудников в командировку в Китай.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, коронавирус, Китай
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