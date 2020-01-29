Минздрав составил временные рекомендации по лечению нового коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало методические рекомендации по лечению нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Об этом журналистам заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

Наработки распространят по субъектам России. В них учтены клинические рекомендации, которые российским специалистам направили китайские врачи, а также итоги селекторного совещания с регионами.

Ранее заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов подготовил доклад, в котором назвал высоким риск завоза нового вируса на территорию России в феврале. Пока ни одного случая заболевания на территории страны не зафиксировано.