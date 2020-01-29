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РЖД решили вернуть деньги за неиспользованные билеты в Китай без штрафов

Пассажиры, которые планировали совершить поездки из России в Китай в период до 27 марта, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, без взимания дополнительных сборов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

Для возврата средств необходимо обратиться в международные кассы АО «ФПК» на территории России. В случае, если пассажиры хотят сдать билеты для поездки из Китая в Москву, приобретенные на территории иностранного государства, они должны не позднее чем за шесть часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи АО «ФПК» для проставления специальных отметок. Далее для возврата средств необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были куплены билеты.

В пресс-службе ФПК также отметили, что в настоящее время между Россией и Китаем курсируют несколько маршрутов: Пекин — Москва и Суйфэньхэ — Гродеково формирования «Китайских железных дорог», а также беспересадочные вагоны АО «ФПК», следующие по маршруту Чита — Маньчжурия, и группа вагонов сообщением Москва — Пекин.

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Ранее РЖД приняли ряд мер, чтобы помешать распространению нового коронавируса, обнаруженного в Китае. В компании заявили, что регулярно выполняют дезинфекцию пассажирских поездов специальными составами, а при отправлении поездов пассажиров информируют о мерах профилактики коронавируса.

К тому же в вокзальных помещениях ввели новый режим проветривания и развесили памятки о заболевании. В РЖД уточнили, что все работники компании, контактирующие с пассажирами, получили медицинские маски, защитные перчатки и антисептики.

Распространение ранее неизвестного вида коронавируса, вызывающего пневмонию, началось в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, от заболевания скончались 132 человека. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру новым вирусом заразились более 4,5 тыс. человек.

Случаи нового заболевания, помимо Китая, были зафиксированы в Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, США и других странах.

Теги: РЖД, Китай, возврат билетов
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