РЖД решили вернуть деньги за неиспользованные билеты в Китай без штрафов

Пассажиры, которые планировали совершить поездки из России в Китай в период до 27 марта, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, без взимания дополнительных сборов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

Для возврата средств необходимо обратиться в международные кассы АО «ФПК» на территории России. В случае, если пассажиры хотят сдать билеты для поездки из Китая в Москву, приобретенные на территории иностранного государства, они должны не позднее чем за шесть часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи АО «ФПК» для проставления специальных отметок. Далее для возврата средств необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были куплены билеты.

В пресс-службе ФПК также отметили, что в настоящее время между Россией и Китаем курсируют несколько маршрутов: Пекин — Москва и Суйфэньхэ — Гродеково формирования «Китайских железных дорог», а также беспересадочные вагоны АО «ФПК», следующие по маршруту Чита — Маньчжурия, и группа вагонов сообщением Москва — Пекин.

Ранее РЖД приняли ряд мер, чтобы помешать распространению нового коронавируса, обнаруженного в Китае. В компании заявили, что регулярно выполняют дезинфекцию пассажирских поездов специальными составами, а при отправлении поездов пассажиров информируют о мерах профилактики коронавируса.