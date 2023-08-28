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Атаки беспилотников на Москву ,  
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10 рейсов ушли на другие аэродромы из-за ограничений в аэропортах Москвы

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Атаки беспилотников на Москву

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали рейсы, 10 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в районе Люберец был уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

Пассажиры самолетов, которые улетели на запасные аэродромы, в итоге были «доставлены в аэропорты назначения», говорится в сообщении Росавиации.

Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

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