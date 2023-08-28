Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов, сообщает ТАСС. По данным Baza и Mash, в столичном регионе объявлен план «Ковер»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московские аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. «РИА Новости» пишут, что в настоящее время на вылет и прилет задерживают свыше 15 рейсов.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, власти объявили план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Согласно данным Flightradar24, самолеты облетают юго-запад и юго-восток Подмосковья. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, отмечает ТАСС.

В 3:31 агентство со ссылкой на экстренные службы сообщило о возобновлении работы столичных аэропортов.

В последнее время столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки беспилотников.

Последний раз ограничения на полеты над Москвой вводили в ночь на 26 августа. Тогда во Внуково и Домодедово были задержаны и отменены свыше 30 рейсов. Позднее об отражении атаки беспилотника самолетного типа на объекты в Москве и Московской области сообщило Минобороны. Атаку, по информации ведомства, отбили около 3:00 мск, а аэропорты возобновили работу спустя час и полтора часа соответственно.