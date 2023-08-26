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Атаки беспилотников на Москву ,  
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ТАСС сообщил о возобновлении работы московских аэропортов

ТАСС: московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили работу
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Атаки беспилотников на Москву

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово возобновили работу после введения ограничений на полеты, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

О возобновлении работы Домодедово и Шереметьево агентство сообщило около 4:00 мск, Внуково — спустя полчаса. Об их закрытии стало известно около 03:15 мск. Baza и Mash писали, что во всех трех ввели план «Ковер» — его вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Были задержаны вылет и прилет рейсов.

Задержки рейсов во Внуково и Шереметьево начались около 01:00 мск, в последнем они стали массовыми к 2:30. В Домодедово задерживать вылеты начали в то же время, спустя полчаса число задержек резко увеличилось.

Всего с 1:00 до 4:00 мск на вылет во Внуково было задержано 14 рейсов, на прилет с 2:00 до 5:00 — пять рейсов. В Домодедово между 01:00 и 5:00 задержали 14 рейсов на вылет и пять на прилет, два рейса отменили. В Шереметьево с 00:30 до 06:00 задержали 11 рейсов на вылет и десять на прилет

В это же время об уничтожении дрона на подлете к Москве сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Силы ПВО сбили беспилотник в Истринском районе, в результате никто не пострадал, отмечал он. Разрушений, по словам мэра, также не было.

Позднее об отражении атаки беспилотника самолетного типа на объекты в Москве и Московской области сообщило Минобороны. Атаку, по информаци ведомства, отбили около 03:00 мск.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Теги
Москва аэропорты Внуково Домодедово Шереметьево
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