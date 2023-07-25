Власти США выступили против атак беспилотников на территории России

США выступают против атак беспилотников на территории России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

По ее словам, Вашингтон «ясно давал понять, что мы не поддерживаем атаки внутри России».

Ранее представитель Совета национальной безопасности при президенте сообщил CNN, что США выступили против атак на территории России, напомнив, что Москва может в любой момент завершить военные действия, «отведя свои силы из Украины». Он заявил об этом после того, как утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников, из восьми дронов пять были сбиты, а три потеряли связь с операторами и сбились с курсе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Утром 24 июля российскую столицу вновь атаковали беспилотники: один дрон врезался в дом на Комсомольском проспекте, второй — в бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании выбило стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах, на нескольких улицах перекрыли движение. Позже его восстановили по Комсомольскому проспекту в сторону области.

В Минобороны сообщили, что дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Ведомство возложило ответственность за атаку на Украину. Глава украинского Минцифры Михаил Федоров заявил, что «этого будет больше», при этом не уточнив принадлежность беспилотников. В Киеве произошедшее назвали «специальной операции» Главного управления разведки (ГУР).

МИД России заявил, что власти оставляют за собой право принять «жесткие меры» в ответ на атаку.