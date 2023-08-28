Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Беспилотник был уничтожен силами ПВО в районе Люберец к юго-востоку от Москвы, пострадавших и разрушений нет, сообщил Собянин. Ранее этой ночью московские аэропорты Домодедово и Внуково приостанавливали прием и отправку рейсов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российские силы ПВО в районе Люберец уничтожили беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — добавил он.

Люберцы — город в Московской области, прилегающий к Москве с юго-востока. Люберцы являются шестым по численности населения городом в Московской области и первым по плотности населения.

Собянин не уточнил время атаки, однако в районе 2:30 ночи московские аэропорты Домодедово и Внуково приостанавливали прием и отправку рейсов. По данным Baza и Mash, в столичном регионе был объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Спустя час аэропорты возобновили работу.

Позже Минобороны сообщило, что дроны (их количество министерство не уточнило) были уточтожены над территорией Люберецкого района Московской области в районе 4:30 ночи.

После начала спецоперации на Украине Москва и область в неоднократно подвергались атакам беспилотников. Последний раз Собянин сообщал об уничтожении вражеского дрона силами ПВО 26 августа. БПЛА был уничтожен в Истринском районе Подмосковья. Перед этим в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово также были ограничены полеты