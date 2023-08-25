Авиаслужбы: аэропорты Внуково и Домодедово закрыли на прием и вылет самолетов

Аэропорты Внуково и Домодедово закрыли на прием и вылет самолетов

В Москве закрыли на прием и вылет самолетов аэропорты Внуково и Домодедово сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Внуково задержали 14 рейсов, три отменены. В Домодедово задержаны три рейса, еще семь отменили. Пять рейсов задержали в Шереметьево.

Телеграм-канал Baza сообщает, что в них был объявлен план «Ковер», который вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов и применении оружия и боевой техники по воздушному судну-нарушителю.

До этого работу аэропортов приостанавливали ночью 23 августа после атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что один был сбит средствами ПВО в Можайском районе Московской области, а второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Минобороны позднее сообщило, что еще один дрон сбили в Химкинском районе.