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Атаки беспилотников на Москву ,  
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The New York Times назвала цель атак дронов на Россию

NYT: в США связали атаки дронов на Россию с поднятием духа украинцев и войск
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Если у такой тактики Киева и есть стратегическая цель, то, по словам американских чиновников, это поднять дух населения и войск на фоне медленно идущего контрнаступления, пишет газета. Россия утверждает, что оно провалилось

Американские чиновники связывают атаки дронов на Россию со стремлением Киева продемонстрировать украинской общественности, что Украина все еще может нанести ответный удар на фоне медленно идущего контрнаступления, пишет газета The New York Times.

Если у такой тактики и есть стратегическая цель, то, по словам собеседников, это поднять дух населения и войск. В США ожидают, что Украина продолжит атаки. Издание со ссылкой на слова представителя ГУР Украины Андрея Юсова указывает, что Киев напрямую не взял на себя ответственность за атаки, хотя и заявил, что удары по Москве будут продолжаться.

В июне Киев начал контрнаступление, однако украинским войскам трудно прорвать оборону России и они несут большие потери в технике и войсках. Не добившись заметного прогресса на поле боя, Украина активизировала атаки беспилотников, указывает газета. Президент России Владимир Путин в конце июля утверждал, что наступление Киева провалилось. По данным The New York Times, Украина применяет дроны, произведенные на своей территории.

США ранее неоднократно возражали против атак беспилотников на территории России. Вашингтон «ясно давал понять, что мы не поддерживаем атаки внутри России», говорила в июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Москва и область, а также другие регионы России в последнее время неоднократно подвергаются атакам беспилотников. В ночь на 26 августа Минобороны в очередной раз отчиталось об отражении «террористической атаки киевского режима» с помощью дрона самолетного типа по объектам на территории Московского региона. Силами ПВО был уничтожен беспилотник над территорией Истринского района Подмосковья. Перед этим об уничтожении дрона на подлете к столице сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сказал он.

В ночь на 23 августа военное ведомство сообщало, что была отбита атака трех дронов на столицу. Два из них уничтожили силы ПВО над Можайским и Химкинским районами Подмосковья, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате третий дрон потерял управление и врезался в строящееся здание «Москва-Сити». Телеграм-канал SHOT писал, что беспилотник попал в недостроенный небоскреб One Tower. Позднее Собянин уточнил, что в двух пятиэтажках рядом с «Москва-Сити» выбило стекла в некоторых окнах, пострадавших не было.

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В ночь на 25 августа Украина попыталась атаковать территорию России 42 дронами, атака была отражена, заявили в министерстве. Девять дронов над Крымом были уничтожены, остальные 33 — подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, утверждало Минобороны.

В Кремле не раз заявляли, что российские системы ПВО работают «достаточно эффективно» при отражении атак украинских беспилотников. «Это та самая террористическая активность, она актуальна и для Крыма, и так принимаются необходимые меры. И поэтому нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой», — отметил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Теги
Елена Чернышова
атака Россия беспилотники Украина
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