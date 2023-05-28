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Общество ,  
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Военные не подтвердили появление летательного аппарата под Петербургом

В Западном военном округе не подтвердили появление летательного аппарата под Петербургом
Телеграм-канал Shot утверждал, что вечером 27 мая в Ленинградской области заметили неизвестный летательный аппарат, который летел на высоте 2 км со стороны Эстонии. Пресс-служба ЗВО это не подтвердила
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Западном военном округе (ЗВО) не подтвердили информацию о том, что вечером 27 мая под Санкт-Петербургом был замечен неизвестный летательный аппарат, который летел со стороны Эстонии, передает «РИА Новости».

«Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе ЗВО.

О появлении неизвестного летательного аппарата под Петербургом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на источник. Канал утверждал, что объект летел на высоте 2 км со стороны Эстонии и был замечен в районе города Сосновый Бор (Ленинградская область).

В России в последнее время неоднократно происходили инциденты с беспилотниками в разных регионах.

3 мая пресс-служба президента сообщила, что на Кремль совершили атаку два дрона. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения было видно, что один из беспилотников взорвался у крыши Сенатского дворца. Президента Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было, крышу позже починили. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.

Об атаках украинских беспилотников сообщали в Белгородской, Брянской и Курской областях, в Крыму и Краснодарском крае. О падении дрона накануне заявляли власти Тверской области.

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На фоне этих событий более чем в двух десятках регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге введен запрет на использование беспилотников.

Военные не подтвердили появление летательного аппарата под Петербургом
Военные не подтвердили появление летательного аппарата под Петербургом

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Западный военный округ НЛО

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