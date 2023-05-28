Военные не подтвердили появление летательного аппарата под Петербургом

В Западном военном округе не подтвердили появление летательного аппарата под Петербургом

Телеграм-канал Shot утверждал, что вечером 27 мая в Ленинградской области заметили неизвестный летательный аппарат, который летел на высоте 2 км со стороны Эстонии. Пресс-служба ЗВО это не подтвердила

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Западном военном округе (ЗВО) не подтвердили информацию о том, что вечером 27 мая под Санкт-Петербургом был замечен неизвестный летательный аппарат, который летел со стороны Эстонии, передает «РИА Новости».

«Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе ЗВО.

О появлении неизвестного летательного аппарата под Петербургом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на источник. Канал утверждал, что объект летел на высоте 2 км со стороны Эстонии и был замечен в районе города Сосновый Бор (Ленинградская область).

В России в последнее время неоднократно происходили инциденты с беспилотниками в разных регионах.

3 мая пресс-служба президента сообщила, что на Кремль совершили атаку два дрона. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения было видно, что один из беспилотников взорвался у крыши Сенатского дворца. Президента Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было, крышу позже починили. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.

Об атаках украинских беспилотников сообщали в Белгородской, Брянской и Курской областях, в Крыму и Краснодарском крае. О падении дрона накануне заявляли власти Тверской области.

На фоне этих событий более чем в двух десятках регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге введен запрет на использование беспилотников.