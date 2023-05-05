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В Кремле починили поврежденную дронами крышу

В Сенатском дворце Кремля починили пострадавшую при атаке дронов крышу
Крыша Сенатского дворца, построенного в XVIII веке и служащего официальной резиденцией главы государства, пострадала при атаке дронов в ночь на 3 мая

В Кремле починили поврежденную дронами крышу
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Купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший при атаке дронов, восстановлен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление делами президента.

«Два медных листа заменены, работы завершены», — сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь 3 мая. Резиденцию президента атаковали два беспилотника, пресс-служба Кремля сообщала, что они были сбиты и повреждения нанесены обломками дронов. Кадры взрыва одного из беспилотников попали на видео. На них видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России.

Сенатский дворец построен по проекту архитектора Матвея Казакова в 1776—1787 годах по заказу императрицы Екатерины Великой. Первоначально здание предназначалось для проведения собраний дворянства Московской губернии. В XIX веке здание пришло в упадок, в нем располагались различные административные органы, архив и даже склад. К концу века дворец реставрировали и разместили в нем Окружной суд, Судебную палату и Межевую канцелярию.

Общегосударственное значение дворец получил после революции, в 1918 году, когда в нем обустроили апартаменты Владимира Ленина и начали проводить заседания Политбюро ЦК КПСС. С тех времен дворец стал официальной кремлевской резиденцией главы государства.

Президента Владимира Путина на момент атаки в Кремле не было, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Москва обвинила в ударе Киев, однако власти Украины отвергают свою причастность к удару.

4 мая Дмитрий Песков заявил, что за произошедшим стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Однако в Вашингтоне также утверждают, что США не были в курсе этой атаки.

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