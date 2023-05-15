Старовойт: дрон сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Курской области

В Курской области беспилотник сбросил бомбу на экскаватор

Фото: gubernator_46 / Telegram

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Суджанском районе Курской области, недалеко от села Плехово. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Водитель машины легко ранен в плечо, его госпитализировали. В Суджанской центральной районной больнице его лечат в том числе московские хирурги.

Днем Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский Глушковского района. Было зафиксировано восемь прилетов. Выбило окна в местном фельдшерско-акушерском пункте и одном из домов.