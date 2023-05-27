МИД не счел Запад причастным к атаке Кремля беспилотниками

Два дрона атаковали Кремль в начале мая, Путина в момент удара там не было, никто не пострадал. Песков счел отвественным Киев, а стоящими за атакой — США. МИД считает, что Запад не знал об намерениях Украины

Михаил Галузин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Украина в начале мая атаковала Кремль беспилотниками без согласования с Западом, который опасается эскалации конфликта, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что при этом никто «из них» публично атаку не осудил, комментариев не последовало и от профильных международных организаций. По его мнению, Китай «фактически осудил» атаку на Кремль, есть и те, кто опасается публично осуждать подобные шаги, однако «в доверительных контактах дают нам понять, что были потрясены этим преступлением Киева, его безответственным и опасным поведением».

«Фактически имела место попытка покушения на президента России. Кроме того, московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал Галузин.

Кремль был атакован двумя дронами ночью 3 мая. Никто не пострадал, повреждений объектов не было. Кремль назвал произошедшее «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Президента Владимира Путина в момент удара в Кремле не было. На вопрос о том, стоят ли США за атакой, по мнению Кремля, представитель президента Дмитрий Песков ответил: «Безусловно. Такие решения — определение целей и средств — это все диктуется Киеву из Вашингтона».

Киев обвинения в причастности к атаке на Кремль отвергает. Президент Владимир Зеленский заявил, что не атаковал Москву или Путина, так как Украине не хватает вооружений для защиты собственных территорий, «мы не используем его где-то еще».



Разведка США не исключает, что к атаке могут быть причастны украинские военные или спецслужбы, но точно не удалось установить, был ли Зеленский или другие высшие чиновники Украины в курсе нападения. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что эти события могли быть частью серии операций, которые проводятся без контроля украинских властей и беспокоят США, поскольку их могут обвинить в сопричастности к ним.