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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Губернатор Вячеслав Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к городу был сбит беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В то же время в Яковлевском городском округе приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса, который нашли накануне в поле рядом с хутором Калинин. Место падения снаряда оцепили, жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Об уничтожении дронов Гладков сообщал днем и ночью 24 мая. В тот же день беспилотник сбросил бомбу на проезжую часть в Белгороде, был поврежден автомобиль.

До этого местные жители сообщали о звуке взрыва в городе и поднявшемся после него столбе дыма. Как писал телеграм-канал Mash, взрывное устройство упало на машину недалеко от железнодорожного вокзала.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков боеприпасы ПВО беспилотники

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