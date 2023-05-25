ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к городу был сбит беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В то же время в Яковлевском городском округе приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса, который нашли накануне в поле рядом с хутором Калинин. Место падения снаряда оцепили, жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Об уничтожении дронов Гладков сообщал днем и ночью 24 мая. В тот же день беспилотник сбросил бомбу на проезжую часть в Белгороде, был поврежден автомобиль.

До этого местные жители сообщали о звуке взрыва в городе и поднявшемся после него столбе дыма. Как писал телеграм-канал Mash, взрывное устройство упало на машину недалеко от железнодорожного вокзала.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.