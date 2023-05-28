Власти сообщили о попытке дронов атаковать Ильский НПЗ на Кубани

С начала мая Ильский НПЗ уже несколько раз подвергался атакам беспилотников — 4 мая там горел резервуар с нефтью на площади 400 кв. м. По данным оперштаба, ночью 28 мая БПЛА вновь пытались атаковать НПЗ, однако были уничтожены

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«По информации ЕДДС Северского района, около 2 часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ильский НПЗ расположен в поселке городского типа Ильский Северского района Краснодарского края, в 50 км к юго-западу от Краснодара. Производственно-технические мощности завода включают в себя пять технологических установок переработки нефти общей мощностью 3 млн тонн нефти в год, а также объекты общезаводского хозяйства, включая резервуарный парк хранения нефти.

Ранее Ильский НПЗ уже пытались поразить вражеские беспилотники — в начале мая в результате атаки один из резервуаров с топливом загорелся, площадь пожара составила 400 кв. м. Повторно беспилотник ударил по НПЗ 5 мая, возникло возгорание на площади 60 кв. м.

Оперативный штаб в Краснодарском крае создали 21 октября. За два дня до этого президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий там и в некоторых других приграничных регионах средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд граждан, а также досмотры автотранспорта.

Также Краснодарском крае с февраля действует бессрочный желтый уровень террористической опасности.